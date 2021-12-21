НХЛ официально приостановила регулярный чемпионат из-за ковида
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что было достигнуто соглашение с профсоюзом игроков НХЛ (НХЛПА) о приостановке регулярного чемпионата из-за ситуации с COVID-19, сообщает пресс-служба лиги.
В сообщении говорится, что каникулы, оговорённые в коллективном трудовом договоре, начнутся после завершения игрового дня 21 декабря, а матчи, намеченные на 22 и 23 декабря, будут перенесены. Таким образом 22, 23, 24 и 25 декабря (Рождество) будут выходными.
Игрокам предписано вернуться в расположение команд 26 декабря, в том числе для тестирования на коронавирус. Регулярный чемпионат НХЛ возобновится 27 декабря.
Ранее в СМИ появилась информация, что НХЛ и НХЛПА обсуждают вопрос участия игроков в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, сообщает RT. Изначально лига планировала отпустить хоккеистов на турнир, однако предупредила, что решение может измениться из-за ситуации с коронавирусом.
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