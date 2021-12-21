НХЛ официально приостановила регулярный чемпионат из-за ковида

В сообщении говорится, что каникулы, оговорённые в коллективном трудовом договоре, начнутся после завершения игрового дня 21 декабря, а матчи, намеченные на 22 и 23 декабря, будут перенесены. Таким образом 22, 23, 24 и 25 декабря (Рождество) будут выходными.

Игрокам предписано вернуться в расположение команд 26 декабря, в том числе для тестирования на коронавирус. Регулярный чемпионат НХЛ возобновится 27 декабря.

Ранее в СМИ появилась информация, что НХЛ и НХЛПА обсуждают вопрос участия игроков в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, сообщает RT. Изначально лига планировала отпустить хоккеистов на турнир, однако предупредила, что решение может измениться из-за ситуации с коронавирусом.

