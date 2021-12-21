НХЛ официально приостановила регулярный чемпионат из-за ковида

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что было достигнуто соглашение с профсоюзом игроков НХЛ (НХЛПА) о приостановке регулярного чемпионата из-за ситуации с COVID-19, сообщает пресс-служба лиги.

Игрокам НХЛ разрешили участвовать в Олимпийских играх 2022 года

В сообщении говорится, что каникулы, оговорённые в коллективном трудовом договоре, начнутся после завершения игрового дня 21 декабря, а матчи, намеченные на 22 и 23 декабря, будут перенесены. Таким образом 22, 23, 24 и 25 декабря (Рождество) будут выходными.

Игрокам предписано вернуться в расположение команд 26 декабря, в том числе для тестирования на коронавирус. Регулярный чемпионат НХЛ возобновится 27 декабря.

Ранее в СМИ появилась информация, что НХЛ и НХЛПА обсуждают вопрос участия игроков в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, сообщает RT. Изначально лига планировала отпустить хоккеистов на турнир, однако предупредила, что решение может измениться из-за ситуации с коронавирусом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Александр Шеметов
ТЕГИ:КоронавирусНХЛХоккей
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры