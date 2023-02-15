Стало известно о резком ухудшении здоровья Костомарова

В настоящее время спортсмен полностью подключен ко всем дыхательным аппаратам. В левом легком у олимпийского чемпиона выявили большой участок фиброза.

В январе Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Медики заявили, что у спортсмена начались сепсис и проблемы с кровообращением.

Позже ему ампутировали несколько пальцев на руках.

