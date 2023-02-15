Стало известно о резком ухудшении здоровья Костомарова
15 февраля 202303:01
Российскому фигуристу Роману Костомарову стало хуже после ампутации кисти, сообщает «РЕН ТВ».
В настоящее время спортсмен полностью подключен ко всем дыхательным аппаратам. В левом легком у олимпийского чемпиона выявили большой участок фиброза.
В январе Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Медики заявили, что у спортсмена начались сепсис и проблемы с кровообращением.
Позже ему ампутировали несколько пальцев на руках.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru