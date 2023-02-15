Стало известно о резком ухудшении здоровья Костомарова

Российскому фигуристу Роману Костомарову стало хуже после ампутации кисти, сообщает «РЕН ТВ».

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В настоящее время спортсмен полностью подключен ко всем дыхательным аппаратам. В левом легком у олимпийского чемпиона выявили большой участок фиброза.

В январе Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Медики заявили, что у спортсмена начались сепсис и проблемы с кровообращением.

Позже ему ампутировали несколько пальцев на руках.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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