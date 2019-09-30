Стало известно, кто возглавит тренерский штаб ФК «Ахмат»
Руководство грозненского футбольного клуба «Ахмат» объявило о назначении нового главного тренера. Как пишет Интерфакс, тренерский штаб клуба возглавит Игорь Шалимов.
По данным агентства, об этом сообщил президент «Ахмата» Магомед Даудов. Он отметил, что Шалимов приступит к своим обязанностям в самое ближайшее время, поскольку до следующего матча остается несколько дней.
Отмечается, что в тренерский штаб войдут Магомед Адиев- старший тренер, а также Равиль Сабитов и Андрей Митин.
Даудов выразил надежду, что новый наставник «сможет вывести команду на новый уровень».
Напомним, предыдущий тренер "Ахмата" Рашид Рахимов подал в отставку после очередного проигрыша своих подопечных в Российской премьер-лиге. Ранее по аналогичным причинам руководство московского «Спартака» приняло отставку главного тренера Олега Кононова.
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