Грозненский ФК «Ахмат» расторг контракт с главным тренером

Отмечается, что Рахимов подал в отставку после проигранного матча с «Сочи» (2:0) в ходе 11 тура Российской премьер-лиги. На данный момент после семи поражений подряд «Ахмат» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Даудов заявил, что отставка Рахимова принята, подчеркнув, что "в сложившейся ситуации перемены необходимы". По его словам, клуб в скором времени примет решение о назначении нового главного тренера.

Ранее по аналогичным причинам руководство московского «Спартака» приняло отставку главного тренера Олега Кононова.



