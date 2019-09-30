Грозненский ФК «Ахмат» расторг контракт с главным тренером
Футбольный клуб «Ахмат» объявил о расторжении контракта с главным тренером Рашидом Рахимовым. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на президента клуба Магомеда Даудова.
Отмечается, что Рахимов подал в отставку после проигранного матча с «Сочи» (2:0) в ходе 11 тура Российской премьер-лиги. На данный момент после семи поражений подряд «Ахмат» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.
Даудов заявил, что отставка Рахимова принята, подчеркнув, что "в сложившейся ситуации перемены необходимы". По его словам, клуб в скором времени примет решение о назначении нового главного тренера.
Ранее по аналогичным причинам руководство московского «Спартака» приняло отставку главного тренера Олега Кононова.
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