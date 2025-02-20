Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Это произошло после окончания стыковых матчей. Последним в 1/8 финала попал нидерландский «ПСВ», переигравший переиграл «Ювентус» со счетом 3:1.

По итогам стыковых матчей (1/16 финала) в следующий раунд пробились «Фейеноорд», «Брюгге», «Бавария», «Бенфика», «Боруссия» Дортмунд, «ПСЖ», «Реал» Мадрид и «ПСВ» Эйндховен.

Ранее напрямую из группового раунда в 1/8 финала вышли «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».

Пары 1/8 финала определят жеребьевкой 21 февраля.

Ранее стало известно, что УЕФА рассматривает возможность отмены дополнительного времени в Лиге чемпионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

