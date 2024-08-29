Стали известны результаты жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА
УЕФА провел жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов в Монако. В этом сезоне турнир пройдет в обновленном формате с участием 36 команд. Каждая команда проведет по восемь матчей — четыре домашних и четыре выездных.
Действующий чемпион мадридский «Реал» столкнется с такими соперниками, как дортмундская «Боруссия», «Ливерпуль», «Милан», «Аталанта», «Зальцбург», «Лилль», «Штутгарт» и «Брест». В свою очередь, «Манчестер Сити» сыграет против ПСЖ и «Ювентуса», а «Барселона» встретится с «Боруссией», «Баварией» и «Монако» Александра Головина.
Ключевые матчи группового этапа включают встречи «Реала» с «Боруссией», «Ливерпуля» с «Реалом», «Манчестер Сити» с «Интером», ПСЖ с «Манчестер Сити», «Баварии» с ПСЖ, «Барселоны» с «Баварией» и «Ливерпуля» с «Байером».
В следующий раунд турнира выйдут первые восемь команд по итогам общего этапа. Команды, занявшие места с девятого по 24-е, будут бороться в стыковых матчах за место в плей-офф, а остальные команды отправятся в Лигу Европы, передает «Радиоточка НСН».
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