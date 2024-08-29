Стали известны результаты жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА

УЕФА провел жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов в Монако. В этом сезоне турнир пройдет в обновленном формате с участием 36 команд. Каждая команда проведет по восемь матчей — четыре домашних и четыре выездных.

Действующий чемпион мадридский «Реал» столкнется с такими соперниками, как дортмундская «Боруссия», «Ливерпуль», «Милан», «Аталанта», «Зальцбург», «Лилль», «Штутгарт» и «Брест». В свою очередь, «Манчестер Сити» сыграет против ПСЖ и «Ювентуса», а «Барселона» встретится с «Боруссией», «Баварией» и «Монако» Александра Головина.