УЕФА рассматривает возможность отмены дополнительного времени в Лиге чемпионов

По данным издания, обсуждения ведутся пока неофициально, но уже известно, что нововведение поддержат, как богатые, так и бедные клубы, а также телекомпании, поскольку время окончания матчей станет более определенным.

Ранее УЕФА представил обновленный гимн Лиги чемпионов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

