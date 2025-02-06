УЕФА рассматривает возможность отмены дополнительного времени в Лиге чемпионов

В руководстве Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оценивают возможность перехода после завершения основного времени матча в плей-офф Лиги чемпионов сразу к серии пенальти, без дополнительного времени, сообщает британская Guardian.

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По данным издания, обсуждения ведутся пока неофициально, но уже известно, что нововведение поддержат, как богатые, так и бедные клубы, а также телекомпании, поскольку время окончания матчей станет более определенным.

Ранее УЕФА представил обновленный гимн Лиги чемпионов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: uefa.com
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