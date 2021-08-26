Стали известны соперники «Зенита» в Лиге чемпионов
Объявлены соперники петербургского футбольного клуба «Зенит» в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА.
По результатам прошедшей жеребьевки действующий чемпион РФ встретится с «Челси» (Лондон), «Ювентусом» (Турин) и «Мальме» (Швеция).
All set for the 2021/22 season! 🤩— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021
Which Champions League group are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/gpOCzlRtOd
Ранее стало известно, что «Зенит» возглавил турнируную таблицу Российской премьер-лиги, обыграв московский ЦСКА в матче шестого тура.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 630 / сут.
Умерли
179 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+19 661 / сут.
- Стали известны соперники «Зенита» в Лиге чемпионов
- На юге Италии объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров
- Байден в четверг сделает заявление по взрывам в Кабуле
- «Зенит» вышел в лидеры РПЛ, обыграв ЦСКА
- Власти США подтвердили гибель 12 американских военных при взрывах в Кабуле
- Талибы обвинили США во взрывах в Кабуле
- Собаки напали на семилетнего ребенка в подмосковном Дмитрове
- В результате взрыва и пожара в Казахстане пострадали более 30 человек
- Познер объяснил, почему против возврата смертной казни в России
- Минздрав РФ зарегистрировал новую версию вакцины «ЭпиВакКорона»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru