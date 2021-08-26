Стали известны соперники «Зенита» в Лиге чемпионов

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Ранее стало известно, что «Зенит» возглавил турнируную таблицу Российской премьер-лиги, обыграв московский ЦСКА в матче шестого тура.

По результатам прошедшей жеребьевки действующий чемпион РФ встретится с «Челси» (Лондон), «Ювентусом» (Турин) и «Мальме» (Швеция).

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