«Зенит» вышел в лидеры РПЛ, обыграв ЦСКА
Петербургский клуб «Зенит» возглавил турнируную таблицу Российской премьер-лиги, обыграв московский ЦСКА в матче шестого тура.
Встреча команд прошла на арене «Зенита» и завершилась со счетом 1:0 в пользу петербуржцев. Единственный гол за игру был забит Сердаром Азмуном на 82-й минуте матча.
«Зенит» с 14 очками вышли на первую строчку рейтинга турнира, ЦСКА с 9 очками находятся на шестой строчке. Следующий матч «Зенит» проведет с грозненским "Ахматом", ЦСКА встретятся с тульским «Арсеналом". Оба матча состоятся 11 сентября.
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