«Отмыв бабла». Лоза назвал чепухой «лечение» российского футбола лимитом на легионеров
Нет никакой разницы, откуда в команде «пришлый игрок» - из Уфы, Ростова или Мумбаи, сказал НСН Юрий Лоза.
Отмена лимита на легионеров не позволит «вылечить» российский футбол, погрязший в коммерции, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» певец и композитор Юрий Лоза.
Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков подтвердил, что РФС предложит клубам Российской премьер-лиги полностью отказаться от лимита на количество иностранных игроков, действующего с 2005 года.
«Конечно, надо отказываться. Своих нет футболистов, пускай остальные играют, как во всем мире, пусть бегают африканцы. Это никоим образом не связано с футболом. Это коммерция, раскрутка, отмыв бабла и так далее. Все эти запреты и ограничения – чепуха. Футбол надо лечить другими методами. Возьмите команду «Зенит», которая чемпион страны, ни одного ленинградца или питерца в ней нет. Так что у нас и так легионеры играют, только наши. Все пришлые. И нет разницы, из какого города они приехали сюда – из Уфы, Ростова или какого-нибудь Мумбаи. Какая разница? Никакой», - сказал Лоза.
По его мнению, все эти запреты или разрешения ни к чему не ведут, поскольку в российском футболе ничего не изменится, пока в стране не появятся детский футбол и контроль за футболом.
В РФС считают, что отмена лимита на легионеров положительно скажется на отечественном футболе. В частности, реформа увеличит уровень конкуренцию и мотивацию игроков, снизит уровень их зарплат и даст возможность приглашать перспективных иностранных футболистов для их последующей перепродажи.
Сейчас в РПЛ действует ограничение «8+17», при котором команда может указать в заявке на сезон не больше восьми иностранных игроков.
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