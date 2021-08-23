«Отмыв бабла». Лоза назвал чепухой «лечение» российского футбола лимитом на легионеров

«Конечно, надо отказываться. Своих нет футболистов, пускай остальные играют, как во всем мире, пусть бегают африканцы. Это никоим образом не связано с футболом. Это коммерция, раскрутка, отмыв бабла и так далее. Все эти запреты и ограничения – чепуха. Футбол надо лечить другими методами. Возьмите команду «Зенит», которая чемпион страны, ни одного ленинградца или питерца в ней нет. Так что у нас и так легионеры играют, только наши. Все пришлые. И нет разницы, из какого города они приехали сюда – из Уфы, Ростова или какого-нибудь Мумбаи. Какая разница? Никакой», - сказал Лоза.

По его мнению, все эти запреты или разрешения ни к чему не ведут, поскольку в российском футболе ничего не изменится, пока в стране не появятся детский футбол и контроль за футболом.

В РФС считают, что отмена лимита на легионеров положительно скажется на отечественном футболе. В частности, реформа увеличит уровень конкуренцию и мотивацию игроков, снизит уровень их зарплат и даст возможность приглашать перспективных иностранных футболистов для их последующей перепродажи.

Сейчас в РПЛ действует ограничение «8+17», при котором команда может указать в заявке на сезон не больше восьми иностранных игроков.

