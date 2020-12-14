Стали известны результаты жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» сразится с римским «Лацио». Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка.
Первая игра состоится в Риме, ответная — в Мюнхене.
Другой немецкий клуб — «Боруссия» — (Менхенгладбах) выйдет на поле с «Манчестер Сити». Дортмундской «Боруссии» предстоит встреча с «Севильей». «Лейпциг» станет соперником «Ливерпуля».
Также «Атлетико» сыграет с «Челси», «Порту» — с «Ювентусом». «Барселоне» будет противостоять «ПСЖ», а «Аталанте» - «Реал».
Первые матчи состоятся 16-17 и 23-24 февраля. Ответные игры пройдут весной.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси установил антирекорд в Лиге чемпионов. Капитан каталонцев нанес 11 ударов по воротам, 7 из которых пришлись в створ.
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