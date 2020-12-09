Месси установил антирекорд в Лиге чемпионов
Туринский «Ювентус» обыграл «Барселону» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0. Примечательно, что капитан каталонцев Лионель Месси нанес 11 ударов по воротам, 7 из которых пришлись в створ.
По данным Opta, как минимум с сезона-2003/04 (начало ведения статистики) это первый случай, когда игроку не удалось забить гол в матче Лиги чемпионов, нанеся такое количество ударов в створ.
Напомним, ранее нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил о намерении зимой сменить команду – уйти в «Манчестер Сити».
По мнению спортивного комментатора Виктора Гусева, такое заявление игрока не стоит воспринимать всерьез. В эфире НСН эксперт напомнил, что о желании сменить команду футболист говорит не впервые.
«Знаете, все последние слухи, связанные с Месси, приобретают звучание известной притчи о волках. И вот все поверили в уход Месси из «Барселоны», а он продолжает тренироваться, забивать. Теперь он якобы переходит в «Манчестер Сити». Давайте подождем. Один раз мы уже слегка обожглись, поверив», – подчеркнул Гусев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 190 / сут.
Умерли
44 718+559 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+26 266 / сут.
- Суд о заочном аресте Януковича начался в Киеве
- Путин оценил ситуацию с безработицей в России
- «Невыполнимо». «Коммунисты России» заявили, что россияне не откажутся от алкоголя
- Украина в январе вводит строгий карантин из-за COVID-19
- Армения и Азербайджан намерены провести переговоры о демаркации границы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru