Месси установил антирекорд в Лиге чемпионов

Туринский «Ювентус» обыграл «Барселону» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0. Примечательно, что капитан каталонцев Лионель Месси нанес 11 ударов по воротам, 7 из которых пришлись в створ.

По данным Opta, как минимум с сезона-2003/04 (начало ведения статистики) это первый случай, когда игроку не удалось забить гол в матче Лиги чемпионов, нанеся такое количество ударов в створ.