Месси установил антирекорд в Лиге чемпионов

Туринский «Ювентус» обыграл «Барселону» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0. Примечательно, что капитан каталонцев Лионель Месси нанес 11 ударов по воротам, 7 из которых пришлись в створ.

По данным Opta, как минимум с сезона-2003/04 (начало ведения статистики) это первый случай, когда игроку не удалось забить гол в матче Лиги чемпионов, нанеся такое количество ударов в створ.

Роналду и Месси попали в список претендентов на звание лучшего футболиста мира

Напомним, ранее нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил о намерении зимой сменить команду – уйти в «Манчестер Сити».

По мнению спортивного комментатора Виктора Гусева, такое заявление игрока не стоит воспринимать всерьез. В эфире НСН эксперт напомнил, что о желании сменить команду футболист говорит не впервые.

«Знаете, все последние слухи, связанные с Месси, приобретают звучание известной притчи о волках. И вот все поверили в уход Месси из «Барселоны», а он продолжает тренироваться, забивать. Теперь он якобы переходит в «Манчестер Сити». Давайте подождем. Один раз мы уже слегка обожглись, поверив», – подчеркнул Гусев.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболЛига ЧемпионовЛионель Месси
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры