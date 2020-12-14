Умер бывший тренер «Ливерпуля» Жерар Улье

Бывший главный тренер сборной Франции по футболу и тренер «Ливерпуля» Жерар Улье умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает RMC Sport, отмечая, что специалист скончался в ночь на 14 декабря.

В воскресенье его выписали из больницы. Три недели назад ему сделали операцию на аорте.

Напомним, Улье наиболее известен по работе в «Ливерпуле», с которым добился наибольших успехов в качестве тренера. Под его руководством клуб в период с 1998 по 2004 год завоевали шесть трофеев: Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, а также два Кубка английской лиги, подчеркивает RT.

В течение тренерской карьеры Улье также возглавлял сборную Франции, «Лион», «Пари Сен-Жермен», «Ланс» и другие команды. Его последним местом работы стала «Астон Вилла», которую он тренировал с 2010 по 2011 год.

«Однажды мы сыграем на небесах». Пеле о смерти Марадоны

А 25 ноября стало известно, что бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. По информации газеты Clarin, смерть наступила от остановки сердца.

Ранее легендарного футболиста доставили в больницу в тяжелом состоянии. В ноябре он уже попадал ко врачам с кровоизлиянием в мозг, но 11 ноября его выписали.

Марадона за свою карьеру играл в «Барселоне», «Наполи» и «Севилье». С 1977 по 1994 годы играл за сборную Аргентины, с которой выиграл чемпионат мира в 1986 году и стал вице-чемпионом в 1990 году.

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ФОТО: pixabay.com
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