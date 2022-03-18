Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы УЕФА

Немецкий футбольный клуб «РБ Лейпциг» сыграет с итальянской «Аталантой» за выход в полуфинал Лиги Европы сезона 2021/2022, сообщает пресс-служба УЕФА.

Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА

По результатам жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне, победитель этого противостояния встретится с лучшей командой из пары «Брага» (Португалия) — «Рейнджерс» (Шотландия).

Что касается второго полуфинала, то в нём сыграют победители матчей «Айнтрахт» (Германия) — «Барселона» и «Вест Хэм Юнайтед» (Англия) — «Лион» (Франция).

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы запланированы на 7 апреля, ответные — на 14 апреля. Финал пройдёт 18 мая в Севилье на арене «Рамон Санчес-Писхуан».

Ранее московский «Спартак», как и прочие российские клубы, был отстранён от участия в Еврокубках.

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