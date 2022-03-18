Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА

По результатам жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне, за вторую путёвку в полуфинал будет бороться ещё одна англо-испанская пара: «Манчестер Сити» сыграет с «Атлетико».

Победитель противостояния «Вильярреал» (Испания) — «Бавария» (Германия) в полуфинале встретится с лучшей командой из четвёртой пары, в которую попали «Бенфика» (Португалия) и «Ливерпуль» (Англия).

Первые матчи 1/4 финала запланированы на 5 и 6 апреля, ответные — 12 и 13 апреля. Полуфиналы пройдут 26 и 27 апреля, а также 3 и 4 мая. Главный матч Лиги чемпионов сезона 2021/2022 состоится 28 мая на арене «Стад де Франс» во Франция.

Ранее из-за ситуации на Украине в УЕФА приняли решение перенести финал Лиги чемпионов из России во Францию.

