Стали известны подробности смерти фигуриста-чемпиона Протопопова
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов скончался 31 октября в Интерлакене (Швейцария). Бывший спортсмен умер во сне на 92 году жизни, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) со ссылкой на журналиста и двукратного чемпиона ФРГ в мужском одиночном катании Зеппа Шёнмецлера.
В Федерации напомнили, что Протопопов во время активной спортивной карьеры выступал на соревнованиях в паре с Людмилой Белоусовой.
Олег Протопопов – обладатель четырех золотых медалей чемпионатов мира и Европы. Он завоевал также три серебряных и бронзовую медали мировых первенств, четыре серебряных награды первенств Европы.
Ранее соболезнования родным и близким Протопопова выразило руководство Олимпийского комитета России (ОКР, )отмечает RT.
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