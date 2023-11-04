Стали известны подробности смерти фигуриста-чемпиона Протопопова

В Федерации напомнили, что Протопопов во время активной спортивной карьеры выступал на соревнованиях в паре с Людмилой Белоусовой.

Олег Протопопов – обладатель четырех золотых медалей чемпионатов мира и Европы. Он завоевал также три серебряных и бронзовую медали мировых первенств, четыре серебряных награды первенств Европы.

Ранее соболезнования родным и близким Протопопова выразило руководство Олимпийского комитета России (ОКР, )отмечает RT.





