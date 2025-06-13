Москва продолжит контакты с Ираном и Израилем для деэскалации конфликта

Россия намерена сохранить и активизировать дипломатические каналы связи с Тегераном и Тель-Авивом с целью снижения напряженности в регионе. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Как уточняется в сообщении, Москва продолжит тесные контакты с руководством Ирана и Израиля, чтобы способствовать урегулированию конфликта, который может привести к серьезным последствиям для всего Ближнего Востока.