Из Ирана эвакуируют 88 россиян, среди них режиссер Федор Бондарчук
Власти России эвакуируют группу из 88 своих граждан с территории Ирана через азербайджанскую границу в ночь на 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Баку, сообщает РИА Новости.
Как уточнили в дипмиссии, выезд организован в связи с обострением обстановки в Иране. В операции участвуют российские посольства в Тегеране и Баку.
Среди эвакуируемых — кинорежиссер Федор Бондарчук и несколько членов его съемочной группы, уточнили в посольстве.
В диппредставительстве также выразили благодарность властям Азербайджана за содействие при пересечении границы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В центральной части произошел мощный взрыв
- Иран начал ракетную атаку на Израиль
- Скончался народный артист России Михаил Янко
- Из Ирана эвакуируют 88 россиян, среди них режиссер Федор Бондарчук
- СМИ сообщили о возможной гибели главы сил «Кудс» КСИР при ударе Израиля
- Трамп допустил, что удары Израиля подтолкнут Иран к ядерной сделке
- Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана
- Суд арестовал краснодарца, сбившего мальчика на самокате в пьяном виде
- СМИ: Израиль выманил командующих ВВС Ирана перед ударами
- СМИ: Число жертв атак Израиля на Восточный Азербайджан в Иране выросло до 18
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru