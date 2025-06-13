Из Ирана эвакуируют 88 россиян, среди них режиссер Федор Бондарчук

Власти России эвакуируют группу из 88 своих граждан с территории Ирана через азербайджанскую границу в ночь на 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Баку, сообщает РИА Новости.

Как уточнили в дипмиссии, выезд организован в связи с обострением обстановки в Иране. В операции участвуют российские посольства в Тегеране и Баку.

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Среди эвакуируемых — кинорежиссер Федор Бондарчук и несколько членов его съемочной группы, уточнили в посольстве.

В диппредставительстве также выразили благодарность властям Азербайджана за содействие при пересечении границы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Федор БондарчукРоссиянеЭвакуацияИран

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