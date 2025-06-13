Из Ирана эвакуируют 88 россиян, среди них режиссер Федор Бондарчук

Власти России эвакуируют группу из 88 своих граждан с территории Ирана через азербайджанскую границу в ночь на 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Баку, сообщает РИА Новости.

Как уточнили в дипмиссии, выезд организован в связи с обострением обстановки в Иране. В операции участвуют российские посольства в Тегеране и Баку.