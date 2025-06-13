Скончался народный артист России Михаил Янко

Михаил Янко родился в 1950 году в Воронеже, окончил ГИТИС в 1971-м. За свою карьеру также работал в Ульяновском театре драмы и МХАТе имени М. Горького.

Широкому зрителю он запомнился по роли депутата Руднева в телесериале «Парижане» (2006), где играл наряду с Пьером Ришаром и Амалией Мордвиновой. Среди заметных театральных работ Янко — роли Остапа Бендера в постановке по произведениям Ильфа и Петрова, а также морского царя в спектакле «Русалочка», передает «Радиоточка НСН».

