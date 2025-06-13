Скончался народный артист России Михаил Янко
Народный артист России Михаил Янко скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.
Более четырех десятилетий Янко служил в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого, где сыграл десятки ведущих ролей. За исполнение Астрова в «Дяде Ване» актер был удостоен государственной премии.
Михаил Янко родился в 1950 году в Воронеже, окончил ГИТИС в 1971-м. За свою карьеру также работал в Ульяновском театре драмы и МХАТе имени М. Горького.
Широкому зрителю он запомнился по роли депутата Руднева в телесериале «Парижане» (2006), где играл наряду с Пьером Ришаром и Амалией Мордвиновой. Среди заметных театральных работ Янко — роли Остапа Бендера в постановке по произведениям Ильфа и Петрова, а также морского царя в спектакле «Русалочка», передает «Радиоточка НСН».
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