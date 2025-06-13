СМИ: В центральной части произошел мощный взрыв

Исфахан считается стратегическим регионом — в его окрестностях расположены ключевые объекты иранской ядерной программы, включая завод по обогащению урана. На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном ранее в городе уже отмечались тревожные инциденты.

Операция под кодовым названием «Восходящий лев» была начата Армией обороны Израиля с целью нанесения ударов по объектам, связанным с военным и ядерным потенциалом Ирана. По заявлению израильских властей, действия предприняты для предотвращения угрозы существованию страны, поскольку, по данным израильской разведки, Тегеран приблизился к этапу, после которого создание ядерного оружия станет необратимым, передает «Радиоточка НСН».

