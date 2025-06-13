СМИ: В центральной части произошел мощный взрыв

В центральном иранском городе Исфахан зафиксирован мощный взрыв. Об этом со ссылкой на местные источники сообщило агентство Mehr.

По данным агентства, звук взрыва прозвучал в городской черте и был отчетливо слышен в различных районах Исфахана.

В Иране сообщили о сбитых израильских истребителях и дронах во время атаки

Исфахан считается стратегическим регионом — в его окрестностях расположены ключевые объекты иранской ядерной программы, включая завод по обогащению урана. На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном ранее в городе уже отмечались тревожные инциденты.

Операция под кодовым названием «Восходящий лев» была начата Армией обороны Израиля с целью нанесения ударов по объектам, связанным с военным и ядерным потенциалом Ирана. По заявлению израильских властей, действия предприняты для предотвращения угрозы существованию страны, поскольку, по данным израильской разведки, Тегеран приблизился к этапу, после которого создание ядерного оружия станет необратимым, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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