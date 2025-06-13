Иран начал ракетную атаку на Израиль

Иран начал масштабную ракетную атаку по территории Израиля, выпустив сотни баллистических ракет, сообщили государственные СМИ исламской республики.

По данным иранского агентства IRNA, в сторону Израиля запущены «сотни баллистических ракет». Гостелерадиокомпания IRIB транслировала кадры пусков, сопроводив их надписью «начало ракетной атаки Ирана».

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Об ударе стало известно вскоре после того, как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о намерении страны применить силу в ответ на действия Израиля.

Атака стала частью эскалации, начавшейся с израильских авиаударов по объектам на территории Ирана, в результате которых погибли высокопоставленные военные и были повреждены элементы ядерной инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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