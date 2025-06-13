Иран начал ракетную атаку на Израиль

Об ударе стало известно вскоре после того, как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о намерении страны применить силу в ответ на действия Израиля.

Атака стала частью эскалации, начавшейся с израильских авиаударов по объектам на территории Ирана, в результате которых погибли высокопоставленные военные и были повреждены элементы ядерной инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».

