Иран начал ракетную атаку на Израиль
Иран начал масштабную ракетную атаку по территории Израиля, выпустив сотни баллистических ракет, сообщили государственные СМИ исламской республики.
По данным иранского агентства IRNA, в сторону Израиля запущены «сотни баллистических ракет». Гостелерадиокомпания IRIB транслировала кадры пусков, сопроводив их надписью «начало ракетной атаки Ирана».
Об ударе стало известно вскоре после того, как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о намерении страны применить силу в ответ на действия Израиля.
Атака стала частью эскалации, начавшейся с израильских авиаударов по объектам на территории Ирана, в результате которых погибли высокопоставленные военные и были повреждены элементы ядерной инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru