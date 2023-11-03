Двукратный олимпийский чемпион, фигурист Олег Протапопов умер на 92 году жизни

Двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протапопов умер на 92 году жизни, сообщил телеканал «Матч ТВ».

Вместе с партнершей Людмилой Белоусовой он побеждал на Играх в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968. Кроме того, пара становилась чемпионами мира четыре раза. После завершения спортивной карьеры фигуристы проживали в Швейцарии.

Супруга и партнёрша фигуриста, Людмила Белоусова, ушла из жизни в 2017 году.

В последние годы после смерти жены Протапопов испытывал финансовые трудности. По словам олимпийской чемпионки по фигурному катанию и депутата Госдумы Ирины Родниной, ещё перед Олимпийскими играми‑2014 в Сочи он перенес инсульт.

