«Стакан наполовину пуст». Черданцев поставил «неуд» сборной Карпина за ничью с Хорватией
Игра России не стала «глотком свежего воздуха», который болельщики ждали от команды Карпина после «душноватой» сборной Черчесова, сказал НСН Георгий Черданцев.
Спортивный комментатор Георгий Черданцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «неудовлетворительным» результат дебютного матча Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России по футболу.
Накануне сборная России сыграла в «Лужниках» вничью 0:0 со сборной Хорватии в рамках отборочного турнира к Чемпионату Мира-2022. Многие СМИ восприняли это как успех, а Карпин счел выступление команды «нормальным».
«Мы вчера упустили шикарный шанс выйти на первое место и стать фаворитами в борьбе за первое место и прямую путевку в Катар (где пройдет ЧМ-2022 – прим. НСН), особенно, учитывая, что Словения и Словакия сыграли вничью и потеряли очки. Со второго места, через «стыки» пробиться будет невероятно сложно. Хорватия ничего сверхъестественного не показала, и мы должны были выжать из этой игры гораздо больше. К сожалению, не получилось, и мне не очень понятна реакция большинства, в том числе футболистов, что ничья – это хорошо», - сказал Черданцев.
При этом он объяснил, почему ничья с Хорватией – это «плохо».
«Тренерская работа очень жестокая, в том смысле, что это «игра по гамбургскому счету». Здесь идет игра на победу, поэтому, к большому сожалению, здесь не подходят слова о том, что это был дебют и отсутствовало время на подготовку. Валерий Георгиевич прекрасно знал, соглашаясь на эту работу, на что он идет и какова его ответственность. Результат 0:0 и минус два очка на своем поле в группе, где только первое место дает право поехать на Чемпионат Мира, - это неудовлетворительный результат. Да, не провалились, не проиграли, но это та история, когда стакан либо наполовину полный, либо наполовину пустой. В данном случае, победа над Хорватией давала нам шикарные шансы на финише отбора в борьбе за первое место. 14 ноября мы играем с Хорватией в гостях, и там взять очки будет очень сложно. Так что стакан оказался наполовину пустым», - пояснил комментатор.
По его словам, команде Карпина вчера не хватило «огня», и это заметили болельщики, пришедшие на стадион.
«Мы ждали от новой команды и смены тренера глоток свежего воздуха, потому что предыдущая сборная стала «душноватой», там, наверное, все друг от друга устали. Но я разговаривал с людьми, которые ходили на стадион и вживую смотрели игру, закончившуюся в 12 ночи в холодный осенний вечер, и многие собеседники сказали, что они зря пошли, потому что не увидели огня, на который мы рассчитывали в таком суперважном матче. Игроки должны были 90 минут пахать без единой паузы, люди пришли на стадион, и это должен был быть праздник для футболистов, вдохновение, но я этого не увидел. Хорватия ничего особенного не показала. Более того, она проиграла Словении (0:1) в начале отборочного цикла, а я не вижу, чем мы хуже Словении, и почему мы вчера не приложили максимум усилий, сверхусилия, почему не вспахали газон вдоль и поперек, чтобы любой ценой вырвать три очка?» - посетовал Черданцев.
По его мнению, сборная России под руководством Карпина не имеет принципиальных отличий от команды Станислава Черчесова.
«Принципиально ничего нового я не увидел. А те отличия, который нам продемонстрировал главный тренер, не сработали. Игра без центрального нападающего, - будь то Дзюба, Заболотный, как угодно его назовите, - эта тактика и попытки привнести что-то новой игровой схемой себя не оправдали. Мы в первом тайме один раз подошли к чужим воротам, а во втором игровая концепция была изменена. Принципиальной разницы и не могло быть – игроки-то все те же», - отметил комментатор.
Черданцев также считает, что дебюты в сборной Арсена Захаряна и Ильи Самошникова не являются «достижениями Карпина», а Артем Дзюба и Александр Соболев рано или поздно вернутся в команду.
«Это не какое-то тренерское достижение и не прорыв. Молодежь и у Черчесова играла. Самошникова он привлекал в сборную, а Захарян играл бы в основном составе на Чемпионате Европы, если бы не заболел коронавирусом. По большому счету, это на 99% все те же ребята, которые играли в предыдущей команде. Вернутся ли Дзюба и Соболев? Это вопрос формы игроков. Думаю, их никто не отчислял, а сейчас ни тот, ни другой не играют в составах своих команд. Поэтому, когда они будут за свои команды играть и забивать, тогда будут играть и в сборной», - заключил собеседник НСН.
Российский футбольный союз 23 июля объявил о назначении Валерия Карпина новым главным тренером сборной России по футболу. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова, провалившего Евро-2020. Матч с Хорватией стал для Карпина официальным дебютом. После четырех туров сборные Хорватии и России набрали по 7 очков, занимая, соответственно первое и второе место в отборочной группе к Чемпионату Мира-2022, который состоится в Катаре.
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