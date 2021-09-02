«Стакан наполовину пуст». Черданцев поставил «неуд» сборной Карпина за ничью с Хорватией

«Мы вчера упустили шикарный шанс выйти на первое место и стать фаворитами в борьбе за первое место и прямую путевку в Катар (где пройдет ЧМ-2022 – прим. НСН), особенно, учитывая, что Словения и Словакия сыграли вничью и потеряли очки. Со второго места, через «стыки» пробиться будет невероятно сложно. Хорватия ничего сверхъестественного не показала, и мы должны были выжать из этой игры гораздо больше. К сожалению, не получилось, и мне не очень понятна реакция большинства, в том числе футболистов, что ничья – это хорошо», - сказал Черданцев.

При этом он объяснил, почему ничья с Хорватией – это «плохо».

«Тренерская работа очень жестокая, в том смысле, что это «игра по гамбургскому счету». Здесь идет игра на победу, поэтому, к большому сожалению, здесь не подходят слова о том, что это был дебют и отсутствовало время на подготовку. Валерий Георгиевич прекрасно знал, соглашаясь на эту работу, на что он идет и какова его ответственность. Результат 0:0 и минус два очка на своем поле в группе, где только первое место дает право поехать на Чемпионат Мира, - это неудовлетворительный результат. Да, не провалились, не проиграли, но это та история, когда стакан либо наполовину полный, либо наполовину пустой. В данном случае, победа над Хорватией давала нам шикарные шансы на финише отбора в борьбе за первое место. 14 ноября мы играем с Хорватией в гостях, и там взять очки будет очень сложно. Так что стакан оказался наполовину пустым», - пояснил комментатор.

По его словам, команде Карпина вчера не хватило «огня», и это заметили болельщики, пришедшие на стадион.

«Мы ждали от новой команды и смены тренера глоток свежего воздуха, потому что предыдущая сборная стала «душноватой», там, наверное, все друг от друга устали. Но я разговаривал с людьми, которые ходили на стадион и вживую смотрели игру, закончившуюся в 12 ночи в холодный осенний вечер, и многие собеседники сказали, что они зря пошли, потому что не увидели огня, на который мы рассчитывали в таком суперважном матче. Игроки должны были 90 минут пахать без единой паузы, люди пришли на стадион, и это должен был быть праздник для футболистов, вдохновение, но я этого не увидел. Хорватия ничего особенного не показала. Более того, она проиграла Словении (0:1) в начале отборочного цикла, а я не вижу, чем мы хуже Словении, и почему мы вчера не приложили максимум усилий, сверхусилия, почему не вспахали газон вдоль и поперек, чтобы любой ценой вырвать три очка?» - посетовал Черданцев.

По его мнению, сборная России под руководством Карпина не имеет принципиальных отличий от команды Станислава Черчесова.

«Принципиально ничего нового я не увидел. А те отличия, который нам продемонстрировал главный тренер, не сработали. Игра без центрального нападающего, - будь то Дзюба, Заболотный, как угодно его назовите, - эта тактика и попытки привнести что-то новой игровой схемой себя не оправдали. Мы в первом тайме один раз подошли к чужим воротам, а во втором игровая концепция была изменена. Принципиальной разницы и не могло быть – игроки-то все те же», - отметил комментатор.

Черданцев также считает, что дебюты в сборной Арсена Захаряна и Ильи Самошникова не являются «достижениями Карпина», а Артем Дзюба и Александр Соболев рано или поздно вернутся в команду.