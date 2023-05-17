Стадион «Лужники» примет финальный матч Кубка России по футболу
Финал футбольного Кубка России сезона-2022/23 пройдет на столичной арене «Лужники», сообщает РИА Новости.
В Российском футбольном союзе (РФС) указали, что матч должен проходить на стадионе, который оснащён системой для использования паспорта болельщика (Fan ID), и «Лужники» соответствуют указанным требованиям.
«Будет обеспечена максимальная коммерческая вместимость стадиона в соответствии с запросами болельщиков», – добавили в РФС.
В суперфинале Кубка России сезона-2022/23, который пройдет 11 июня, встретятся московский ЦСКА, ставший победителем пути РПЛ, а также победитель финала пути регионов - он определится 17 мая в матче между «Краснодаром» и ФК «Урал» (Екатеринбург).
Ранее обладателем Кубка России по футболу сезона-2021/22 стал московский «Спартак», который в финале обыграл столичное «Динамо» со счётом 2:1, передаёт ОТР.
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