Стадион «Лужники» примет финальный матч Кубка России по футболу

В Российском футбольном союзе (РФС) указали, что матч должен проходить на стадионе, который оснащён системой для использования паспорта болельщика (Fan ID), и «Лужники» соответствуют указанным требованиям.

«Будет обеспечена максимальная коммерческая вместимость стадиона в соответствии с запросами болельщиков», – добавили в РФС.

В суперфинале Кубка России сезона-2022/23, который пройдет 11 июня, встретятся московский ЦСКА, ставший победителем пути РПЛ, а также победитель финала пути регионов - он определится 17 мая в матче между «Краснодаром» и ФК «Урал» (Екатеринбург).

Ранее обладателем Кубка России по футболу сезона-2021/22 стал московский «Спартак», который в финале обыграл столичное «Динамо» со счётом 2:1, передаёт ОТР.

