«Вашингтон Кэпиталз» вернул бумажные билеты в честь Овечкина

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» выпустит специальные бумажные билеты на матчи регулярного чемпионата НХЛ в честь форварда команды Александра Овечкина. Об этом пишет RMNB.

Портал отмечает, что клуб уже полностью перешел на электронные билеты, но решил вернуть бумажные, так как текущий сезон может стать для Овечкина последним в команде. Билеты в бумажной версии будут доступны только членам программы болельщиков. Их привяжут к электронным учетным записям, чтобы исключить возможность перепродажи.

На билетах будут изображены Овечкин и некоторые одноклубники хоккеиста. Известно, что на билете от 12 апреля на игру против «Питтсбург Пингвинз» вместе с Овечкиным изобразят канадца Сидни Кросби. Матч может стать последним в истории соперничества игроков.

Ранее Александру Овечкину подарили эксклюзивную модель телефона, созданную в честь его исторического рекорда в НХЛ - 897 шайб в регулярных чемпионатах, пишет Ura.ru.

