Отец Илона Маска захотел заняться изучением долголетия

Предприниматель Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска, может заняться исследованиями в области долголетия. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«В начале этого года мне сказали: если открывать такой институт, стоит заняться именно долголетием. Люди готовы вкладывать огромные деньги в долголетие, а не в гравитацию», - поделился Маск-старший.

Он указал, что цель таких исследований — увеличение продолжительности жизни до 120 лет. Как напомнил бизнесмен, до 1914 года средняя продолжительность жизни женщины в Европе составляла всего 39 лет, сейчас - примерно 87 лет.

В то же время Маск намерен запустить Институт гравитации, что поможет прогрессу в изучении этой области и позволит приблизить людей к путешествиям в пространстве-времени. Площадкой для учреждения может стать Босния и Герцеговина, а на его создание потребуется около $100 млн.

Ранее президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином обсудил потенциальное увеличение средней продолжительности жизни человека до 150 лет, пишет Ura.ru.

