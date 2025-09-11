Отец Илона Маска захотел заняться изучением долголетия
Предприниматель Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска, может заняться исследованиями в области долголетия. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«В начале этого года мне сказали: если открывать такой институт, стоит заняться именно долголетием. Люди готовы вкладывать огромные деньги в долголетие, а не в гравитацию», - поделился Маск-старший.
Он указал, что цель таких исследований — увеличение продолжительности жизни до 120 лет. Как напомнил бизнесмен, до 1914 года средняя продолжительность жизни женщины в Европе составляла всего 39 лет, сейчас - примерно 87 лет.
В то же время Маск намерен запустить Институт гравитации, что поможет прогрессу в изучении этой области и позволит приблизить людей к путешествиям в пространстве-времени. Площадкой для учреждения может стать Босния и Герцеговина, а на его создание потребуется около $100 млн.
Ранее президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином обсудил потенциальное увеличение средней продолжительности жизни человека до 150 лет, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кандидат в главы временного кабмина Непала назвала срок проведения выборов
- «Вашингтон Кэпиталз» вернул бумажные билеты в честь Овечкина
- Кто следующий? В убийстве Чарли Кирка обнаружили «украинский след»
- Отец Илона Маска захотел заняться изучением долголетия
- Россия в августе нарастила импорт мяса из Бразилии до максимума с 2017 года
- За ночь над Россией уничтожили 17 украинских БПЛА
- На Украине объявили в розыск Вячеслава Фетисова
- Спецслужбы оцепили Белый дом после убийства активиста Кирка
- Гериатр: Каждый второй новорожденный россиянин может дожить до 100 лет
- В квартире близкого к Зеленскому предпринимателя Миндича нашли прослушку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru