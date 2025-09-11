Россия в августе нарастила импорт мяса из Бразилии до максимума с 2017 года
Россия в августе нарастила импорт мяса из Бразилии, он вырос в 1,6 раза в годовом выражении, до $67,6 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статистической службы.
Этот показатель стал максимальным с ноября 2017 года, когда импорт составлял $105,9 млн. Отмечается, что поставки мяса крупного рогатого скота выросли в два раза, с $30 млн годом ранее до $60,7 млн.
В то же время импорт субпродуктов из этого мяса увеличился на 28%, до $4,3 млн, однако импорт мяса птицы уменьшился почти вчетверо, до $2,5 млн.
В августе лидерами по импорту мяса из Бразилии стали Китай ($909,6 млн), Мексика ($204 млн), Филиппины ($149,4 млн), Чили ($103 млн) и Япония ($93,8 млн).
Между тем Россия увеличила импорт безалкогольных сладких напитков из Южной Кореи, в мае он достиг максимума с июня 2023 года - $2,5 млн, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кандидат в главы временного кабмина Непала назвала срок проведения выборов
- «Вашингтон Кэпиталз» вернул бумажные билеты в честь Овечкина
- Кто следующий? В убийстве Чарли Кирка обнаружили «украинский след»
- Отец Илона Маска захотел заняться изучением долголетия
- Россия в августе нарастила импорт мяса из Бразилии до максимума с 2017 года
- За ночь над Россией уничтожили 17 украинских БПЛА
- На Украине объявили в розыск Вячеслава Фетисова
- Спецслужбы оцепили Белый дом после убийства активиста Кирка
- Гериатр: Каждый второй новорожденный россиянин может дожить до 100 лет
- В квартире близкого к Зеленскому предпринимателя Миндича нашли прослушку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru