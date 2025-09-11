Россия в августе нарастила импорт мяса из Бразилии до максимума с 2017 года

Россия в августе нарастила импорт мяса из Бразилии, он вырос в 1,6 раза в годовом выражении, до $67,6 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статистической службы.

Этот показатель стал максимальным с ноября 2017 года, когда импорт составлял $105,9 млн. Отмечается, что поставки мяса крупного рогатого скота выросли в два раза, с $30 млн годом ранее до $60,7 млн.

В то же время импорт субпродуктов из этого мяса увеличился на 28%, до $4,3 млн, однако импорт мяса птицы уменьшился почти вчетверо, до $2,5 млн.

В августе лидерами по импорту мяса из Бразилии стали Китай ($909,6 млн), Мексика ($204 млн), Филиппины ($149,4 млн), Чили ($103 млн) и Япония ($93,8 млн).

Между тем Россия увеличила импорт безалкогольных сладких напитков из Южной Кореи, в мае он достиг максимума с июня 2023 года - $2,5 млн, пишет Ura.ru.

