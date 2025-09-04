Сергей Собянин объявил о завершении реконструкции стадиона «Металлург»

Комплексная реконструкция исторического стадиона «Металлург» на Семеновской набережной завершена. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин объявил о начале реконструкции Большой Юшуньской улицы

Он отметил, что на заброшенной территории на набережной Яузы был создан современный спортивный кластер. В ходе реконструкции были оборудованы футбольное поле, ФОК, детские и спортивные площадки, комфортное благоустройство.

Градоначальник напомнил, что территория старого стадиона ранее была передана Московскому государственному техническому университету (МГТУ) имени Н.Э. Баумана. А завеошение реконструкции стало хорошим подарком студентам к началу учебного года.

«И не надо забывать о большом количестве жителей вокруг, для которых это домашний стадион. Пожалуйста, сделайте так, чтобы они тоже всем этим пользовались», — заключил мэр.

Ранее глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов объявил, что в столице стартовал ремонт фасадов гостиницы «Националь», сообщает RT.

