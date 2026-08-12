Также он считает, что оптимизировать программу и убирать учебные часы, чтобы детям было легче нельзя, так как образование от этого страдает.

«Можно ограничить школу начальными классами, сократить количество всех уроков — церковно-приходскую школу сделать и все. Это если исходить из соображений экономики. А если говорить о содержании, то это должны решать не посторонние люди, не чиновники, не депутаты, а эксперты-специалисты, которых сейчас пока не спрашивают. Взяли и убрали один час английского языка в пятом классе — детей, родителей, и учителей об этом не спрашивали. Убрали уроки обществознания в седьмом-восьмом классе. Снова детей, родителей, учителей об этом не спрашивали. Здесь работает просто вопрос экономических соображений», — подчеркнул Луховицкий.

Ранее первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН призывал снизить нагрузку с учителей, так как она не соответствует их заработной плате и приводит их к эмоциональному выгоранию.

