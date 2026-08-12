Пусть решат родители и школа: Учитель раскритиковал идею отмены шестидневки
Принимать решение о формате обучения должны учителя, ученики и их родители, а не депутаты, заявил НСН Всеволод Луховицкий.
Нагрузки в школах зависят от их направленности, специализации, допобразования и других факторов, поэтому нельзя законодательно подвести все учреждения под единый формат, это будет неудобно и неэффективно, заявил НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Единый режим обязательных занятий во всех регионах предложили установить в Госдуме. Депутаты направили главе Роспотребнадзора Анне Поповой обращение, в котором попросили рассмотреть отмену шестидневного обучения в школах. В документе отмечается, что в субботу можно оставить только добровольные образовательные, спортивные, культурные и воспитательные мероприятия. Однако Луховицкий считает, что извне вмешиваться во внутренний распорядок школ нельзя.
«Сейчас каждая школа в соответствии со своим уставом сама определяет, пятидневка или шестидневка в ней будет. И принимать это решение за школу, по меньшей мере, странно. Учителя, родители и дети, чьи представители есть в управляющем совете школ, наверное, лучше понимают, что им нужно. От выбора пятидневки или шестидневки зависит общее количество учебных часов, которые могут быть в школе. Учиться старшеклассникам пять дней в неделю по семь-восемь часов или шесть дней, но по пять часов, я думаю, должны выбирать сами родители, дети или учителя. Что лучше, зависит от возможностей школы, от того, какие дополнительные занятия школа предлагает: кружки, секции и так далее. Зависит от направленности школы, от того, есть ли углубленные, профильные занятия. Никто не может сказать заранее, как для всех должно быть хорошо или плохо. И это хорошо, что сейчас по закону каждая школа сама решает, так как никаких единых рекомендаций и тем более никаких единых законодательных норм здесь, на мой взгляд, быть не должно», — поделился мнением педагог.
Также он считает, что оптимизировать программу и убирать учебные часы, чтобы детям было легче нельзя, так как образование от этого страдает.
«Можно ограничить школу начальными классами, сократить количество всех уроков — церковно-приходскую школу сделать и все. Это если исходить из соображений экономики. А если говорить о содержании, то это должны решать не посторонние люди, не чиновники, не депутаты, а эксперты-специалисты, которых сейчас пока не спрашивают. Взяли и убрали один час английского языка в пятом классе — детей, родителей, и учителей об этом не спрашивали. Убрали уроки обществознания в седьмом-восьмом классе. Снова детей, родителей, учителей об этом не спрашивали. Здесь работает просто вопрос экономических соображений», — подчеркнул Луховицкий.
Ранее первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН призывал снизить нагрузку с учителей, так как она не соответствует их заработной плате и приводит их к эмоциональному выгоранию.
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