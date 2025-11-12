Месси заявил, что намерен сыграть на чемпионате мира 2026 года
12 ноября 202513:35
Нападающий Лионель Месси заявил, что намерен сыграть за сборную Аргентины на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает RT.
По его словам, с мотивацией у него всё в порядке, так как «нет ничего более значимого», чем мировое первенство.
«Я не хочу быть обузой для сборной. Хочу быть уверенным, что смогу помочь команде», - заключил футболист.
Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве ученик 10 класса избил учителя
- «Автодор» завершил подготовку российских дорог к зиме
- «За чей счет банкет?»: Передачу непроданных квартир малоимущим назвали нереальной
- «Левша» и «Очень странные дела» в СССР: Какие проекты показали на фестивале «Читка»
- Песков: Коррупционный скандал на Украине заметили не только в РФ
- Месси заявил, что намерен сыграть на чемпионате мира 2026 года
- Россиянам пообещали повышение цен на китайские автомобили в декабре
- Песков рассказал о непродуктивных контактах с Великобританией
- В Нижегородской области произошла утечка нефтепродуктов
- Компаниям пригрозили убытками за отказ перейти на отечественное ПО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru