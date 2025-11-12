Месси заявил, что намерен сыграть на чемпионате мира 2026 года

Нападающий Лионель Месси заявил, что намерен сыграть за сборную Аргентины на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает RT.

По его словам, с мотивацией у него всё в порядке, так как «нет ничего более значимого», чем мировое первенство.

«Я не хочу быть обузой для сборной. Хочу быть уверенным, что смогу помочь команде», - заключил футболист.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ФутболистЧемпионат Мира По ФутболуАргентинаЛионель Месси

