Месси заявил, что намерен сыграть на чемпионате мира 2026 года

По его словам, с мотивацией у него всё в порядке, так как «нет ничего более значимого», чем мировое первенство.

«Я не хочу быть обузой для сборной. Хочу быть уверенным, что смогу помочь команде», - заключил футболист.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

