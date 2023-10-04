Спортсменам из Санкт-Петербурга запретили выезд за рубеж
Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что для представляющих Северную столицу спортсменов введён запрет на выезд из России, сообщает РИА Новости.
По его словам, для пересечения границы требуется согласование комитета по физической культуре и спорту, так как «нужно контролировать передвижения спортсменов и иметь актуальную информацию».
«Распоряжение есть... Никаких сложностей оно никому не доставляет. Всё же делается заранее, никто сегодня не надумывает завтра уехать. Всё это носит уведомительный характер, ни об одном запрете выехать куда-то я еще не слышал», - уточнил спортсмен.
Васильев добавил, что подобная процедура упорядочивает процесс передвижения спортсменов.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил старшей дочери олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой Дарье Виролайнен выступать за сборную Финляндии на международных соревнованиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Футбольные сборные России и Кении сыграют 16 октября в Турции
- Угрожавшего ножом школьника в Москве задержали полицейские
- ФИФА сохранила отстранение сборной России до окончания СВО
- ФИФА решила допустить юношеские сборные России до чемпионатов мира
- Супруга президента Украины Елена Зеленская потратила $1млн на украшения в Нью-Йорке
- Власти Калуги откажутся от неработающих из-за санкций паркоматов
- СМИ: США передадут Украине изъятые у Ирана вооружения и боеприпасы
- Кадыров заступился за Симоньян, предложившую ударить ядерной бомбой по Сибири
- Спортсменам из Санкт-Петербурга запретили выезд за рубеж
- Фильм о Майкле Джексоне снимут после завершения забастовки Гильдии актеров США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru