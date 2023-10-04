Спортсменам из Санкт-Петербурга запретили выезд за рубеж

По его словам, для пересечения границы требуется согласование комитета по физической культуре и спорту, так как «нужно контролировать передвижения спортсменов и иметь актуальную информацию».

«Распоряжение есть... Никаких сложностей оно никому не доставляет. Всё же делается заранее, никто сегодня не надумывает завтра уехать. Всё это носит уведомительный характер, ни об одном запрете выехать куда-то я еще не слышал», - уточнил спортсмен.

Васильев добавил, что подобная процедура упорядочивает процесс передвижения спортсменов.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил старшей дочери олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой Дарье Виролайнен выступать за сборную Финляндии на международных соревнованиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

