Полиция Норвегии задержала россиянина при попытке незаконно пересечь границу

Полиция Норвегии задержала гражданина РФ при попытке незаконно пересечь норвежско-российскую границу, сообщила газета The Barets Observer.

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По данным издания, задержанным оказался 27-летний Андрей Медведев, который в январе незаконно пересек норвежскую границу и запросил убежище в стране, представившись бойцом ЧВК "Вагнер".

Ранее стало известно, что россиянина, разыскиваемого Интерполом, задержали на Бали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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