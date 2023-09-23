Полиция Норвегии задержала россиянина при попытке незаконно пересечь границу
23 сентября 202317:25
Полиция Норвегии задержала гражданина РФ при попытке незаконно пересечь норвежско-российскую границу, сообщила газета The Barets Observer.
По данным издания, задержанным оказался 27-летний Андрей Медведев, который в январе незаконно пересек норвежскую границу и запросил убежище в стране, представившись бойцом ЧВК "Вагнер".
Ранее стало известно, что россиянина, разыскиваемого Интерполом, задержали на Бали, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru