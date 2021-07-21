Спортсмен из Уганды сбежал с Олимпиады в Токио в поисках лучшей жизни
21 июля 202109:03
Штангист олимпийской сборной Уганды Джулиус Секитолеко сбежал из расположения команды на тренировочной базе, сообщило агентство Kyodo.
Перед побегом он оставил записку, в которой рассказал, что не хочет возвращаться на родину и планирует найти работу в Японии. Послание нашли медики, которые собирались взять у сборной Уганды анализы на ковид.
Его объявили в розыск и нашли спустя несколько дней в 200 километрах от отеля. Теперь спортсмена ждет депортация.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru