Спортсмен из Уганды сбежал с Олимпиады в Токио в поисках лучшей жизни

Штангист олимпийской сборной Уганды Джулиус Секитолеко сбежал из расположения команды на тренировочной базе, сообщило агентство Kyodo.

В Токио олимпийца впервые отстранили от соревнований из-за ковида

Перед побегом он оставил записку, в которой рассказал, что не хочет возвращаться на родину и планирует найти работу в Японии. Послание нашли медики, которые собирались взять у сборной Уганды анализы на ковид.

Его объявили в розыск и нашли спустя несколько дней в 200 километрах от отеля. Теперь спортсмена ждет депортация.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПобегТокиоОлимпийские Игры
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