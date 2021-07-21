Спортсмен из Уганды сбежал с Олимпиады в Токио в поисках лучшей жизни

Перед побегом он оставил записку, в которой рассказал, что не хочет возвращаться на родину и планирует найти работу в Японии. Послание нашли медики, которые собирались взять у сборной Уганды анализы на ковид.

Его объявили в розыск и нашли спустя несколько дней в 200 километрах от отеля. Теперь спортсмена ждет депортация.

