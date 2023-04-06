Спортсмен из США назвал Россию и Дагестан разными странами
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг в соцсетях заявил, что Россия и Дагестан являются разными странами.
В беседе со спортсменом один из его поклонников высказался против боя между гражданами РФ Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым, объяснив своё недоумение тем, что они представляют одну страну.
«Брат, Дагестан и Россия — не одна и та же страна», — ответил ему Стерлинг, поинтересовавшись, каким образом принадлежность к одному государству может повлиять на противостояние на ринге.
Ранее россиянин Петр Ян на турнире UFC Fight Night 221 отдал победу сопернику из Грузии Мерабу Двалишвили, пропустив 147 акцентированных ударов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru