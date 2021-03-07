UFC проведет повторный бой между Яном и Стерлингом

Организаторы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) решили провести повторный бой между российским спортсменом Петром Яном и американским бойцом Алджамейном Стерлингом, сообщает ТАСС.

Реванш решили организовать в максимально короткий срок, пишет Газета.ru со ссылкой на главу американского промоушена Дану Уайта.

Напомним, в четвертом раунде Ян применил против Стерлинга запрещенный удар коленом в голову и был дисквалифицирован.

