UFC проведет повторный бой между Яном и Стерлингом
7 марта 202111:28
Организаторы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) решили провести повторный бой между российским спортсменом Петром Яном и американским бойцом Алджамейном Стерлингом, сообщает ТАСС.
Реванш решили организовать в максимально короткий срок, пишет Газета.ru со ссылкой на главу американского промоушена Дану Уайта.
Напомним, в четвертом раунде Ян применил против Стерлинга запрещенный удар коленом в голову и был дисквалифицирован.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 595 / сут.
Умерли
89 094+368 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+11 576 / сут.
- Скончался бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев
- Bloomberg: Мир ждет глобальный кризис из-за ПО Microsoft
- UFC проведет повторный бой между Яном и Стерлингом
- В России стало проще улучшать жилищные условия за счет маткапитала
- В России за прошедшие сутки зарегистрировано 10 595 новых случаев коронавируса
7 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru