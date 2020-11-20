Спортивный комментатор объяснил проблемы в РПЛ

Виктор Гусев в интервью НСН отметил, что проблемы в РПЛ возникают из-за разных возможностей команд. 

Футболисты «Тамбова» готовы бойкотировать матч Российской премьер-лиги с московским «Спартаком», если до игры не решится вопрос по выплате долга перед футболистами.

Спортивный комментатор Виктор Гусев в интервью НСН отметил, что проблемы такого рода возникают из-за отсутствия однородности в лиге.

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«Знаете, все здесь от того, что в нашей одной лиге собраны совершенно разные по возможностям команды. Они разные по организации, по принципу собственности, кто-то финансируется из регионального бюджета, у кого-то частные владельцы, меценаты, крупные компании и так далее. А должна быть однородность, ведь это одна лига. Вот отсюда и все проблемы», – сказал он.

Также Гусев в беседе с НСН поддержал идею сохранить стипендию для всех студентов, которые теперь как минимум до 15 января в Москве обучаются дистанционно, независимо от того, как они сдадут грядущую сессию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФК "Спартак"ФутболистВиктор Гусев
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