Спортивный комментатор объяснил проблемы в РПЛ

«Знаете, все здесь от того, что в нашей одной лиге собраны совершенно разные по возможностям команды. Они разные по организации, по принципу собственности, кто-то финансируется из регионального бюджета, у кого-то частные владельцы, меценаты, крупные компании и так далее. А должна быть однородность, ведь это одна лига. Вот отсюда и все проблемы», – сказал он.

Также Гусев в беседе с НСН поддержал идею сохранить стипендию для всех студентов, которые теперь как минимум до 15 января в Москве обучаются дистанционно, независимо от того, как они сдадут грядущую сессию.

