Галанин призвал поддержать студентов и упрекнул «настоящих мужчин» в лукавстве
Лидер группы «СерьГа» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
ГИБДД начинает тестировать новые дорожные камеры
В ГИБДД готовятся оснастить патрульные автомобили новейшими дорожными камерами: они будут расположены в мигалках на крыше. Устройства работают на 360 градусов и в движении фиксируют скорость, неправильную парковку и угоны. Новинка полностью готова, в ближайшее время ее протестируют в деле на российских дорогах.
Сергей Галанин: «Я думаю, чем аккуратнее мы будем ездить, тем лучше. Меня, честно говоря, напрягают коммерческие автомобили, которые тоже фиксируют скорость автомобилистов. Причем, насколько я знаю, согласно правилам они должны выставлять знак ограничения скорости заранее, чего они не делают. Ты едешь, у тебя, допустим знак 90 км/ч, а потом у них резко 60 км/ч, и ты нарушил. Они вас сфотографировали, получили кое-какие деньги, часть из которых, видимо, отдали в какие-то другие структуры, этим и живут. Поэтому уж пусть лучше ГИБДД следит за нами, инспекторов видно за километр», – прокомментировал в эфире НСН Сергей Галанин.
Студентам на дистанционке предложили сохранить стипендию
Депутаты предложили сохранить стипендию для всех студентов во время дистанционного обучения, независимо от оценок за предстоящую зимнюю сессию.
Сергей Галанин: «Мне кажется, это очень правильное решение, правда, я не знаю, какой размер стипендии у нынешних студентов. Когда я был студентом, у меня было 40 рублей ежемесячно. Я старался учиться достаточно хорошо, потому что без этих денег было сложно прожить. Я надеюсь, что эти небольшие деньги не будут отниматься у студенческого сообщества. Кто такой студент? Это будущее страны, поэтому их надо поддерживать. Мы и так все переживаем из-за этой дистанционки, давайте хотя бы деньги им оставим», – поделился он своим мнением с НСН.
Эксперты выяснили, сколько россиян считают себя настоящими мужчинами
Большинство российских мужчин считают, что обладают качествами «настоящего мужчины», в частности мужественностью, ответственностью, порядочностью и смелостью. Об этом пишут РИА Новости.
Сергей Галанин: «Слушайте, где вы видели таких мужчин? Кто это заявляет? Мне кажется, кто об этом говорит – лукавит. То есть на самом деле он неправильный человечек, ему нужно преподнести себя в красивом свете, и вот он об этом говорит. Настоящие мужчины, которые мужественные, ответственные, порядочные и смелые, никогда не будут говорить на эту тему. Они делают свое дело и очень трепетно относятся к подругам», – отметил музыкант в интервью НСН.
В Нидерландах запретили салют в Новый год
Из-за коронавируса в Нидерландах запретили запускать фейерверки на Рождество и Новый год.
Сергей Галанин: «Знаете, лучше бы в Нидерландах закрыли бы кое-какие заведения. На окна, где сидят девушки, занавески повесили бы. А то фейерверки они запрещают, совсем с ума посходили там. Ребят, это праздник. Не стесняйтесь, запускайте салюты на Рождество и Новый год», – сказал в беседе с НСН Сергей Галанин.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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