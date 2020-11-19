Галанин призвал поддержать студентов и упрекнул «настоящих мужчин» в лукавстве

Сергей Галанин: «Мне кажется, это очень правильное решение, правда, я не знаю, какой размер стипендии у нынешних студентов. Когда я был студентом, у меня было 40 рублей ежемесячно. Я старался учиться достаточно хорошо, потому что без этих денег было сложно прожить. Я надеюсь, что эти небольшие деньги не будут отниматься у студенческого сообщества. Кто такой студент? Это будущее страны, поэтому их надо поддерживать. Мы и так все переживаем из-за этой дистанционки, давайте хотя бы деньги им оставим», – поделился он своим мнением с НСН.

