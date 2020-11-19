Гусев: в РПЛ нет однородности – отсюда проблемы

Спортивный комментатор специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

В России COVID-19 заболели более 2 млн человек

Россия стала пятой страной мира, где коронавирусом заразились более двух миллионов человек. Больше заразившихся в США, Индии, Бразилии и Франции.

Виктор Гусев: «Честно говоря, хотелось бы быть не в этой пятерке, а, скажем, в футбольной. Но в футболе пока что 0:5», – с иронией в эфире НСН отметил Виктор Гусев.

2

Футболисты «Тамбова» хотят бойкотировать матч РПЛ со «Спартаком»

Футболисты «Тамбова» готовы бойкотировать матч Российской премьер-лиги с московским «Спартаком», если до игры не решится вопрос по выплате долга перед футболистами.

Виктор Гусев: «Знаете, все здесь от того, что в нашей одной лиге собраны совершенно разные по возможностям команды. Они разные по организации, по принципу собственности, кто-то финансируется из регионального бюджета, у кого-то частные владельцы, меценаты, крупные компании и так далее. А должна быть однородность, ведь это одна лига. Вот отсюда и все проблемы», – пояснил он в интервью НСН.

3

Всем студентам на дистанционке предложили оставить стипендию

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил сохранить стипендии переведенным на дистанционное обучение студентам независимо от результатов зимней сессии.

Виктор Гусев: «Конечно, стипуху надо оставить, друзья, она и так невелика. В этом вопросе депутаты молодцы», – прокомментировал он в беседе с НСН.

4

Эксперты выяснили, сколько россиян считают себя настоящими мужчинами

Большинство российских мужчин считают, что обладают качествами «настоящего мужчины», в частности мужественностью, ответственностью, порядочностью и смелостью. Об этом пишут РИА Новости.

Виктор Гусев: «Но я думаю, что довольно часто не хватает самоиронии, в том числе, и в ответе на этот вопрос», – добавил он в разговоре с НСН.

5

«Маленький принц» стал самой популярной книгой десятилетия

Книга «Маленький принц» писателя Антуана де Сент-Экзюпери стала лидером рейтинга электронных и аудиокниг десятилетия в жанре детской литературы, передает сервис «ЛитРес».

Виктор Гусев: «Потрясающая книга, я абсолютно с этим согласен. Единственное, всегда считал, что книга эта не для детей, а для взрослых эта книга», – поделился своим мнением с НСН Виктор Гусев.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские НовостиФутболВиктор Гусев
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