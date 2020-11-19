Гусев: в РПЛ нет однородности – отсюда проблемы

Виктор Гусев: «Знаете, все здесь от того, что в нашей одной лиге собраны совершенно разные по возможностям команды. Они разные по организации, по принципу собственности, кто-то финансируется из регионального бюджета, у кого-то частные владельцы, меценаты, крупные компании и так далее. А должна быть однородность, ведь это одна лига. Вот отсюда и все проблемы», – пояснил он в интервью НСН.

