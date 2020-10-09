Виктор Гусев не поверил в уход Месси из «Барселоны»

«Знаете, все последние слухи, связанные с Месси, приобретают звучание известной притчи о волках. И вот все поверили в уход Месси из «Барселоны», а он продолжает тренироваться, забивать. Теперь он якобы переходит в «Манчестер Сити». Давайте подождем. Один раз мы уже слегка обожглись, поверив», – отметил он.

Кроме того, Виктор Гусев в эксклюзивном интервью НСН назвал «хайпом» ситуацию вокруг «Спартака» и грядущий суд над клубом из-за нарушения эпидемиологических правил.

