Виктор Гусев не поверил в уход Месси из «Барселоны»
Подобное заявление футболист делает не впервые, напомнил в эфире НСН спортивный комментатор.
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил о намерении зимой сменить команду – уйти в «Манчестер Сити».
По мнению спортивного комментатора Виктора Гусева, такое заявление игрока не стоит воспринимать всерьез. В эфире НСН эксперт напомнил, что о желании сменить команду футболист говорит не впервые.
«Знаете, все последние слухи, связанные с Месси, приобретают звучание известной притчи о волках. И вот все поверили в уход Месси из «Барселоны», а он продолжает тренироваться, забивать. Теперь он якобы переходит в «Манчестер Сити». Давайте подождем. Один раз мы уже слегка обожглись, поверив», – отметил он.
Кроме того, Виктор Гусев в эксклюзивном интервью НСН назвал «хайпом» ситуацию вокруг «Спартака» и грядущий суд над клубом из-за нарушения эпидемиологических правил.
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