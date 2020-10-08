«Просто хайп»: Виктор Гусев о суде над «Спартаком»
Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Названа дата суда над «Спартаком»
Названа дата суда над «Спартаком» – заседание состоится 12 октября. Дело связано с нарушением санитарных норм на матче десятого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом». По данным Роспотребнадзора, на матче было больше болельщиков, чем положено, и многие не соблюдали социальную дистанцию.
Виктор Гусев: «Я думаю, что дело здесь гораздо проще, чем та атмосфера, которая возникла вокруг его обсуждения. Потому что все, что связано со «Спартаком», у нас имеет какую-то особую ауру. Думаю, если докажут, что нарушение было - а я думаю, что оно было, но это все надо доказать, - все решится просто. Если превышение по количеству болельщиков было, то тогда «Спартак» выплатит определенный штраф, и все. Это просто такой хайп, связанный с "народным" клубом», – поделился своим мнением с НСН Виктор Гусев.
Месси планирует уход из «Барселоны»
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси может в зимнее трансферное окно сменить команду – уйти в «Манчестер Сити».
Виктор Гусев: «Знаете, все последние слухи, связанные с Месси, приобретают звучание известной притчи о волках. И вот все поверили в уход Месси из «Барселоны», а он продолжает тренироваться, забивать. Теперь он якобы переходит в «Манчестер Сити». Давайте подождем. Один раз мы уже слегка обожглись, поверив», – отметил он в эфире НСН.
Госдума хочет запретить продажу алкоголя более 0,5 л в «пластике»
В России готовятся запретить розничную продажу алкоголя в пластиковой таре объемом более 0,5 литра. Подобный законопроект Госдума намерено рассмотреть в текущем месяце.
Виктор Гусев: «В принципе, можно спорить о том, пить или не пить. Но если человек пьет алкоголь, то, мне кажется, это должно быть красиво оформлено, эстетично обставлено. Недаром существуют красивые бутылки, фужеры, рюмки. А когда алкоголь в пластиковой посуде, да еще и пьют из пластиковых стаканов – это какое-то неправильное использование алкоголя, скажем так. Поэтому я абсолютно согласен с предложением запрета. Хотя если цель – напиться, то тара не имеет никакого значения. Но это, друзья, уже другая тема», – прокомментировал он в беседе с НСН.
В Сингапуре появятся круизы «в никуда»
Власти Сингапура разрешили двум компаниям открыть морские круизы «в никуда». Корабли будут выходить в открытое море и через некоторое время возвращаться в порт отбытия.
Виктор Гусев: «Это интересно, мне нравятся круизы «в никуда». Я был в круизах, работал в них и был в качестве отдыхающего. Казалось бы, главной экзотикой должно быть посещение каких-то мест на берегу, а мне-то больше всего нравилось быть на судне и там проводить время. Поэтому даже если заходов в порт не будет, то я не расстроюсь. Думаю, что имеет право на жизнь такая идея сингапурских властей», – подытожил в интервью НСН Виктор Гусев.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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