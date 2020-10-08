«Просто хайп»: Виктор Гусев о суде над «Спартаком»

Виктор Гусев: «Я думаю, что дело здесь гораздо проще, чем та атмосфера, которая возникла вокруг его обсуждения. Потому что все, что связано со «Спартаком», у нас имеет какую-то особую ауру. Думаю, если докажут, что нарушение было - а я думаю, что оно было, но это все надо доказать, - все решится просто. Если превышение по количеству болельщиков было, то тогда «Спартак» выплатит определенный штраф, и все. Это просто такой хайп, связанный с "народным" клубом», – поделился своим мнением с НСН Виктор Гусев.

