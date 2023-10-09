«Спартаку повезло!»: Мостовой заявил, что ЦСКА заслуживал победу в дерби

Ранее, 8 октября, «Спартак» спас ничью в московском дерби с ЦСКА (2:2). По ходу матча «красно-белые» отыгрывались дважды, второй раз – уже в добавленное ко второму тайму время. На последних минутах «Спартак» спас Хесус Медина, в прошлом сезоне выступавший за ЦСКА: после наброса на дальнюю штангу он удачно сыграл головой.

«"Спартаку", конечно, повезло. ЦСКА играл лучше и, скорее всего, заслуживал победу. "Спартак" отыгрался, в принципе как и до этого немножко похожая ситуация была с "Сочи", когда они затолкали мяч на последних секундах… Тогда уже эти разговоры начались, что нужно менять тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля. Отскочили тогда, сейчас тоже… Этот чемпионат так и славится тем, что на последних минутах можно выручить и отскочить», - сказал Мостовой.

Он отметил, что у ЦСКА в ходе матча было много ярких моментов, в отличие от «Спартака», игроков которого «не было видно».

«Если говорить о Медине, который забил гол, наверное многие думали, что его на поле уже нет, потому что его действительно не было видно. Я сразу сказал, что так часто бывает, когда человека вроде не видно, а он взял и забил. Многих не было видно, потому что армейцы играли лучше, у них моментов было больше. Мне было немного смешно слышать, когда кто-то высказывал, что у "Спартака" было больше моментов. У ЦСКА понравился Аббосбек Файзуллаев, тот же Федор Чалов, у "Спартака" выделить некого», - указал собеседник НСН.

При этом Мостовой указал, что все команды в таблице стоят рядом, за исключением «Краснодара», который набирает все больше очков. Однако он выразил уверенность, что другие команды в дальнейшем догонят «Краснодар».