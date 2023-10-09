«Спартаку повезло!»: Мостовой заявил, что ЦСКА заслуживал победу в дерби
У армейцев было много ярких моментов, особенно можно выделить игру Файзуллаева и Чалова, отметил в эфире НСН экс-игрок сборной России Александр Мостовой.
ЦСКА заслуживал победу в дерби со «Спартаком», однако чемпионат славится тем, что на последних минутах можно выручить и отскочить, заявил экс-игрок сборной России, «Спартака» и нескольких французских клубов Александр Мостовой в интервью НСН.
Ранее, 8 октября, «Спартак» спас ничью в московском дерби с ЦСКА (2:2). По ходу матча «красно-белые» отыгрывались дважды, второй раз – уже в добавленное ко второму тайму время. На последних минутах «Спартак» спас Хесус Медина, в прошлом сезоне выступавший за ЦСКА: после наброса на дальнюю штангу он удачно сыграл головой.
«"Спартаку", конечно, повезло. ЦСКА играл лучше и, скорее всего, заслуживал победу. "Спартак" отыгрался, в принципе как и до этого немножко похожая ситуация была с "Сочи", когда они затолкали мяч на последних секундах… Тогда уже эти разговоры начались, что нужно менять тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля. Отскочили тогда, сейчас тоже… Этот чемпионат так и славится тем, что на последних минутах можно выручить и отскочить», - сказал Мостовой.
Он отметил, что у ЦСКА в ходе матча было много ярких моментов, в отличие от «Спартака», игроков которого «не было видно».
«Если говорить о Медине, который забил гол, наверное многие думали, что его на поле уже нет, потому что его действительно не было видно. Я сразу сказал, что так часто бывает, когда человека вроде не видно, а он взял и забил. Многих не было видно, потому что армейцы играли лучше, у них моментов было больше. Мне было немного смешно слышать, когда кто-то высказывал, что у "Спартака" было больше моментов. У ЦСКА понравился Аббосбек Файзуллаев, тот же Федор Чалов, у "Спартака" выделить некого», - указал собеседник НСН.
При этом Мостовой указал, что все команды в таблице стоят рядом, за исключением «Краснодара», который набирает все больше очков. Однако он выразил уверенность, что другие команды в дальнейшем догонят «Краснодар».
«Свет в конце тоннеля у "Спартака" не виден. Другое дело, что таблица и равность команд обнадеживает… Потому что ЦСКА рядом, "Динамо" рядом, "Спартак"… Все команды рядом, за исключением "Краснодара", который немного оторвался. Но, думаю, что все равно его в конце догонят. "Краснодар" набирает больше всех очков сейчас, но пока никто не говорит, что он будет чемпионом», - добавил Мостовой.
Так, «Спартак» прервал серию из двух крупных поражений. 1 октября «красно-белые» уступили «Крыльям Советов» в РПЛ (0:4), через три дня проиграли «Динамо» (0:3) в «Фонбет» — Кубке России. «Спартак» после 11 туров чемпионата России занимает пятую строчку, набрав 17 очков. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на восьмой позиции, передает «Радиоточка НСН».
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