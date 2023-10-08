«Динамо» сыграло вничью с «Факелом» и продлило безвыигрышную серию в РПЛ

Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве и завершилась со счетом 0:0.

Столичный клуб не побеждает уже пять матчей подряд. Четыре игры завершились вничью, одна - поражением бело-голубых.

«Динамо» набрало 17 очков и расположилось на пятом месте в турнирной таблице. «Факел» занимает предпоследнюю, 15-ю строчку. В активе воронежского клуба девять очков.

В следующем туре бело-голубые сыграют в московском дерби с «Локомотивом». «Факел» встретится с «Оренбургом». Обе игры пройдут 21 октября.

Самарские «Крылья Советов» в воскресенье уступили «Пари Нижний Новгород» и прервали серию из пяти матчей без поражений, сообщает «Радиоточка НСН».

