«Динамо» сыграло вничью с «Факелом» и продлило безвыигрышную серию в РПЛ
Московский футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве и завершилась со счетом 0:0.
Столичный клуб не побеждает уже пять матчей подряд. Четыре игры завершились вничью, одна - поражением бело-голубых.
«Динамо» набрало 17 очков и расположилось на пятом месте в турнирной таблице. «Факел» занимает предпоследнюю, 15-ю строчку. В активе воронежского клуба девять очков.
В следующем туре бело-голубые сыграют в московском дерби с «Локомотивом». «Факел» встретится с «Оренбургом». Обе игры пройдут 21 октября.
Самарские «Крылья Советов» в воскресенье уступили «Пари Нижний Новгород» и прервали серию из пяти матчей без поражений, сообщает «Радиоточка НСН».
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