Булыкин предсказал результативную ничью в матче «Спартак» - ЦСКА

Бывший нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Булыкин дал прогноз на матч между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Футболист отметил, что особенно победа нужна «Спартаку», потерпевшему разгромное поражение от самарских «Крыльев Советов». По его мнению, акцент в игре будет смещен на атаку.

«ЦСКА тоже нужны очки, поэтому в матче этих двух топовых жду результативной игры, ничьи со счетом 2:2», - сказал Булыкин в беседе с «Газетой.Ru».

Столичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА пройдет на стадионе «Открытие банк Арена» 8 октября. Матч начнется в 19:00 мск.

«Радиоточка НСН» напоминает, что «Спартак» 1 октября проиграл «Крыльям Советов» со счетом 4:0.

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ФОТО: РИА Новости
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