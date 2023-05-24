Спартаковца Соболева дисквалифицировали за неприличный жест в игре с ЦСКА

Столичное дерби «Спартака» и ЦСКА состоялось 21 мая и завершилось победой красно-белых со счетом 2:1.

На 65-й минуте Соболева удалили с поля за неприличный жест. Футболист приложил две руки к паху, выражая недовольство действиями защитника армейцев Виллиана Роши.

Позднее форвард «Спартака» извинился и заявил, что подобное не повторится.

Роша назвал Соболева «клоуном» за оскорбительный жест, передает «Радиоточка НСН».

