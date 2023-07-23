«Спартак» вырвал победу у «Оренбурга» в первом туре РПЛ

Московский «Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча прошла в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. В составе «Спартака» отличились Виктор Мозес и Даниил Хлусевич. У оренбуржцев голы забили Дмитрий Воробьев и Сесар Флорентин.

В прошлом сезоне «Спартак» занял третье место. «Оренбург» расположился на седьмом.

Во втором туре РПЛ «Спартак» сыграет с калининградской «Балтикой». «Оренбург» встретится с казанским «Рубином», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Чемпионат России По ФутболуОренбургФК "Спартак"

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