Булыкин назвал главных соперников «Зенита» в новом сезоне РПЛ

По его мнению, это не значит, что конкуренты получат из-за этого некоторое преимущество, однако их способность дать бой действующим чемпионам заключается в другом.

«Всё зависит от длины скамейки, от подбора футболистов, у «Зенита» это на хорошем уровне. Я думаю, что будет причина в другом — «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», они хорошо подготовятся», — подчеркнул Булыкин.

Ранее бразильское издание Nosso Palestra заявило, что «Зенит» готов согласиться на переход полузащитника Вендела в клуб «Палмейрас» за 25 млн евро, сообщает RT.

