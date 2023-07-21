Булыкин назвал главных соперников «Зенита» в новом сезоне РПЛ
Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил, что возможный отъезд бразильских футболистов Малкома, Вендела и Клаудиньо, ослабит питерский «Зенит», сообщает Газета.Ru.
По его мнению, это не значит, что конкуренты получат из-за этого некоторое преимущество, однако их способность дать бой действующим чемпионам заключается в другом.
«Всё зависит от длины скамейки, от подбора футболистов, у «Зенита» это на хорошем уровне. Я думаю, что будет причина в другом — «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», они хорошо подготовятся», — подчеркнул Булыкин.
Ранее бразильское издание Nosso Palestra заявило, что «Зенит» готов согласиться на переход полузащитника Вендела в клуб «Палмейрас» за 25 млн евро, сообщает RT.
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