«Спартак» выиграл Зимний кубок РПЛ

Московский «Спартак» выиграл первый трофей 2023 года. В Объединенных арабских эмиратах, красно-белые победили во всех матчах Зимнего кубка Российской премьер-лиги, сообщает «Интерфакс».

В своей заключительной игре они обыграли соперников из «Сочи» со счетом 2:0. Голы за «Спартак» забили Михаил Игнатов (28-я минута) и Бальде Кейта (40).

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В итоге столичный клуб набрал 8 очков и досрочно оформил первое место. Второе место занял «Краснодар», в активе быков только 3 очка, столько же и у «Сочи», но он уступает «Краснодару» по результату личной встречи. На последнем месте расположился «Ростов», подопечные Валерия Карпина смогли набрать лишь одно очко, но у них есть матч в запасе. Последняя встреча на турнире пройдет в субботу, «Краснодар сыграет с Ростовом».

Ранее, как сообщала НСН, подтверждён переход парагвайца Дуарте в московский «Спартак».

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ФОТО: Алексей Филиппов//РИА Новости
ТЕГИ:ФутболОАЭПобедаФК "Спартак"
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