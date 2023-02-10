«Спартак» выиграл Зимний кубок РПЛ

В итоге столичный клуб набрал 8 очков и досрочно оформил первое место. Второе место занял «Краснодар», в активе быков только 3 очка, столько же и у «Сочи», но он уступает «Краснодару» по результату личной встречи. На последнем месте расположился «Ростов», подопечные Валерия Карпина смогли набрать лишь одно очко, но у них есть матч в запасе. Последняя встреча на турнире пройдет в субботу, «Краснодар сыграет с Ростовом».

Ранее, как сообщала НСН, подтверждён переход парагвайца Дуарте в московский «Спартак».

