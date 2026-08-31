«Пока успешных два»: Как проходит локализация автозаводов в России
Максим Кадаков рассказал НСН, что пока российский покупатель не почувствовал никакой выгоды от локализованных в России автомобильных заводов, так как цена по сравнению с импортом одна и та же.
Пока в России только два успешных примера локализированных автомобильных заводов, и то пока там производится лишь сборка, сварка и покраска с китайскими комплектующими. Об этом НСН рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
В перезапуск оставленных иностранными компаниями автозаводов в России вложено около 100 млрд рублей, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, передает РБК. Отмечается, что наряду с постановкой на конвейер новых моделей это обеспечило воссоздание производства автомобилей практически во всех востребованных сегментах. Кадаков раскрыл, как обстоят дела в реальности.
«Пока наибольший результат принесли те заводы, которые выпускают автомобили в заметных объемах. У нас сейчас два таких завода — это бывший завод Volkswagen в Калуге и бывший завод General Motors в Петербурге, в Шушарах. Оба принадлежат структуре компании АГР. Все остальное у нас загружено "серединка на половинку". И перезапуск производства — это в основном процесс сборки, сварка и окраска и то не везде. Если на бывшем Volkswagen в Калуге полностью идет сварка, окраска, сборка и уже начата сборка двигателей, а еще планируется мехобработка блоков и головок цилиндров и последующая локализация, то здесь еще можно признать, что все хорошо работает», — рассказал он.
При этом Кадаков подчеркнул, что вся работа идет на компонентах, поставляемых из Китая.
«Но опять же, все компоненты мы все привозим, поэтому все наши перезапущенные заводы работают, за редким исключением, полностью на китайских комплектующих. То есть мы свариваем из уже готовых, отштампованных кузовных деталей кузов, иногда красим китайскими красками. Дальше уже идут китайские двигатели, коробки передач и все остальное. Поэтому тут еще процесс локализации предстоит очень долгий и затратный», — указал он.
Также собеседник НСН раскрыл, что пока, к сожалению, локализованный автомобиль стоит столько же, сколько привезенный по импорту из Китая, так что российский покупатель выгоды еще не получил.
«Покупателю с этого пока, по большому счету, ничего. Потому что все машины, которые у нас сюда привозят, стоят как минимум столько же, сколько точно такие же машины, которые пришли к нам по импорту из Китая. Если бы мы организовали здесь производство, и машина российской сборки стоила бы на 20% дешевле, тогда это был бы другой разговор. В будущем, если предположить, что машины российской сборки не будут дорожать, а автомобили по импорту будут, поскольку будет расти утилизационный сбор вплоть до 2030 года, то, вероятно, какой-то ценовой выигрыш будет. Но это только предположение. Потому что углубление локализации стоит денег, и каждый компонент, который мы здесь локализуем, оказывается дороже, чем такой же компонент, привезенный из Китая», — рассказал он.
Ранее сообщалось, что минимум в шесть раз увеличилось число обращений в автосервисы от владельцев китайских машин. Отмечается, что в том числе у Haval, Chery, Geely, Changan ломаются двигатели и топливные системы, так как они «не переваривают» бензин Евро-2, который разрешили к выпуску в России до 1 июля 2027 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Эксперты рассказали, куда ходят на экскурсии жители Москвы и Петербурга
- Лоза высмеял решение «Первого канала» сделать Дмитриенко наставником «Голоса»
- Каллас: В Средиземноморье взяли на абордаж танкер теневого флота РФ
- Названо число находящихся в Непале организованных российских туристов
- Ветеринар рассказал, как выбрать питомца из приюта
- Месси заявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
- Герой мема «Сафонов, оплатить» погиб на СВО
- «Подавлять секретным способом»: Чем грозит включение спутников Starlink над Россией
- В России допустили сохранение ключевой ставки на очередном заседании ЦБ
- Две тысячи случаев в год: Почему в России не боятся нападать на врачей