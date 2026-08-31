При этом Кадаков подчеркнул, что вся работа идет на компонентах, поставляемых из Китая.

«Но опять же, все компоненты мы все привозим, поэтому все наши перезапущенные заводы работают, за редким исключением, полностью на китайских комплектующих. То есть мы свариваем из уже готовых, отштампованных кузовных деталей кузов, иногда красим китайскими красками. Дальше уже идут китайские двигатели, коробки передач и все остальное. Поэтому тут еще процесс локализации предстоит очень долгий и затратный», — указал он.

Также собеседник НСН раскрыл, что пока, к сожалению, локализованный автомобиль стоит столько же, сколько привезенный по импорту из Китая, так что российский покупатель выгоды еще не получил.

«Покупателю с этого пока, по большому счету, ничего. Потому что все машины, которые у нас сюда привозят, стоят как минимум столько же, сколько точно такие же машины, которые пришли к нам по импорту из Китая. Если бы мы организовали здесь производство, и машина российской сборки стоила бы на 20% дешевле, тогда это был бы другой разговор. В будущем, если предположить, что машины российской сборки не будут дорожать, а автомобили по импорту будут, поскольку будет расти утилизационный сбор вплоть до 2030 года, то, вероятно, какой-то ценовой выигрыш будет. Но это только предположение. Потому что углубление локализации стоит денег, и каждый компонент, который мы здесь локализуем, оказывается дороже, чем такой же компонент, привезенный из Китая», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что минимум в шесть раз увеличилось число обращений в автосервисы от владельцев китайских машин. Отмечается, что в том числе у Haval, Chery, Geely, Changan ломаются двигатели и топливные системы, так как они «не переваривают» бензин Евро-2, который разрешили к выпуску в России до 1 июля 2027 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

