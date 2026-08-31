Чтобы защитить себя от микрозаймов, оформленных злоумышленниками, россияне могут дважды в год бесплатно проверять свою кредитную историю в каждом из четырех бюро кредитных историй, кроме того, не лишним будет оформление самозапрета. Об этом НСН заявил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

В неприятную историю попала парикмахер из Казани: без ее ведома было оформлено 60 микрозаймов более чем на 2,5 млн рублей. Об этом сообщает канал Baza в мессенджере «Макс». Отмечается, что женщина воюет с коллекторами уже больше года. По словам пострадавшей, она проверила свою кредитную историю на сайте БКИ, однако там сведений об оформленных на нее микрозаймах не было. Мехтиев отметил, что основная ошибка россиянки в том, что она, по всей видимости, обращалась только в одно бюро кредитных историй.

«Кредитная история — это не запись в одном бюро. У нас сейчас четыре основных бюро кредитных историй. Чтобы знать, что происходит с кредитной историей, нужно проверять на сайте “Госуслуги”, в каких бюро хранится ваша кредитная история. Это надо делать перед каждым обращением в бюро кредитных историй. Закон дает право дважды в год в каждом бюро проверять кредитную историю бесплатно. При этом проверяется отчет о фактах, составляющих кредитную историю. Человек должен пройти четыре бюро и получить четыре файла — только тогда можно чувствовать себя защищенным», — сказал Мехтиев.