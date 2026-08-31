Будут угрожать: Россиянам объяснили, как защититься от «чужих» микрозаймов
Чтобы доказать, что человек не брал кредит, потерпевший в первую очередь сам должен обратиться с заявлением в правоохранительные органы, сказал НСН Эльман Мехтиев.
Чтобы защитить себя от микрозаймов, оформленных злоумышленниками, россияне могут дважды в год бесплатно проверять свою кредитную историю в каждом из четырех бюро кредитных историй, кроме того, не лишним будет оформление самозапрета. Об этом НСН заявил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
В неприятную историю попала парикмахер из Казани: без ее ведома было оформлено 60 микрозаймов более чем на 2,5 млн рублей. Об этом сообщает канал Baza в мессенджере «Макс». Отмечается, что женщина воюет с коллекторами уже больше года. По словам пострадавшей, она проверила свою кредитную историю на сайте БКИ, однако там сведений об оформленных на нее микрозаймах не было. Мехтиев отметил, что основная ошибка россиянки в том, что она, по всей видимости, обращалась только в одно бюро кредитных историй.
«Кредитная история — это не запись в одном бюро. У нас сейчас четыре основных бюро кредитных историй. Чтобы знать, что происходит с кредитной историей, нужно проверять на сайте “Госуслуги”, в каких бюро хранится ваша кредитная история. Это надо делать перед каждым обращением в бюро кредитных историй. Закон дает право дважды в год в каждом бюро проверять кредитную историю бесплатно. При этом проверяется отчет о фактах, составляющих кредитную историю. Человек должен пройти четыре бюро и получить четыре файла — только тогда можно чувствовать себя защищенным», — сказал Мехтиев.
Не лишним также будет оформить самозапрет на кредиты, добавил собеседник НСН.
«Кроме того, уже давно действует процедура самозапрета. Почему человек не поставил самозапрет, если оставляет огромное количество постов о себе в соцсетях? В этом случае надо защищаться от воровства личности. Вероятнее всего, мошенники собрали информацию из соцсетей, сделали цифровой двойник, а дальше, используя техники социального инжиниринга, получили код от “Госуслуг”, перехватили управление учетной записью на “Госуслугах” через восстановление пароля и от имени физического лица обратились в микрофинансовые организации (МФО). При этом мошенники очень часто знают, какие МФО в какие бюро отчитываются. Не всегда это крупнейшие бюро. Только системно значимые банки обязаны отчитываться как минимум в два бюро кредитных историй», — добавил он.
Мехтиев также объяснил, как человек может доказать МФО, что заем оформлял не он.
«Дело не в юридических доказательствах. Человек должен уметь объяснить, что он действительно не брал займы. Чаще всего займы оформляются онлайн. Для этого нужно подать заявление в полицию, взять квиток и обратиться в МФО. Большинство МФО давным-давно моментально принимают меры по прекращению взыскания. Если МФО уступила долг коллектору, это явно что-то очень старое, должно пройти минимум шесть-девять месяцев. Это значит, что человек на протяжении этого срока не смотрел ничего в бюро кредитных историй. В этом случае нужно обратиться уже к коллектору. Если коллектор или его представитель продолжают угрожать, вести себя не в соответствии с законом, часто звонят и пишут, нужно обращаться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). У нее теперь есть доступ к кредитным историям, и она может запросто вычислить, какая МФО выдавала заем, какому коллектору заем продан, и дальше по цепочке раскрутить эту историю», — подчеркнул собеседник НСН.
В заключение Мехтиев указал на то, что человек обязан добиться аннулирования долга и исправления кредитной истории, если удалось подтвердить факт мошенничества.
«Это не можно, а нужно сделать. Но для этого не нужно бросать трубку, если в очередной раз звонит коллектор. Звонят — возьмите на учет, позвонили большее, чем разрешено законом, количество раз — сообщите в ФССП», — заявил он.
Ранее эксперт по финансам и кредитам компании «Космовизаком» Григорий Давыдов заявил, что для того, чтобы повысить шансы на получение кредита, следует перед подачей заявки погасить небольшие займы и закрыть ненужные кредитные карты. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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