Подтверждён переход парагвайца Дуарте в ФК «Спартак»

Парагвайский футболист Алексис Дуарте перешёл в московский «Спартак». Об этом сообщила администрация клуба «Серро Портеньо», в котором защитник до сих пор выступал, имея статус капитана команды.

В ближайшее время 22-летний спортсмен пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт сроком до июня 2027 года. Сумма трансфера составит около пяти миллионов долларов США.

При этом ранее появились сообщения, что футболист перейдёт в аргентинский клуб «Бока Хуниорс». Алексис Давид Дуарте Перейра – двукратный чемпион Парагвая в составе «Серро Портеньо».

После 17 туров «Спартак» располагается на втором месте чемпионата России с 36 очками. От лидера «Зенита» красно-белые отстают на шесть баллов. Российские клубы, как и сборная, отстранены от международных турниров из-за событий на Украине.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», в августе прошлого года пост президента «Спартака» покинул Леонид Федун. Месяцем ранее он перестал быть вице-президентом нефтяной компании «Лукойл», которая в итоге и приобрела клуб.

