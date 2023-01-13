Подтверждён переход парагвайца Дуарте в ФК «Спартак»
Парагвайский футболист Алексис Дуарте перешёл в московский «Спартак». Об этом сообщила администрация клуба «Серро Портеньо», в котором защитник до сих пор выступал, имея статус капитана команды.
В ближайшее время 22-летний спортсмен пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт сроком до июня 2027 года. Сумма трансфера составит около пяти миллионов долларов США.
При этом ранее появились сообщения, что футболист перейдёт в аргентинский клуб «Бока Хуниорс». Алексис Давид Дуарте Перейра – двукратный чемпион Парагвая в составе «Серро Портеньо».
После 17 туров «Спартак» располагается на втором месте чемпионата России с 36 очками. От лидера «Зенита» красно-белые отстают на шесть баллов. Российские клубы, как и сборная, отстранены от международных турниров из-за событий на Украине.
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», в августе прошлого года пост президента «Спартака» покинул Леонид Федун. Месяцем ранее он перестал быть вице-президентом нефтяной компании «Лукойл», которая в итоге и приобрела клуб.
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